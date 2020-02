Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat gesprengt

Altenburg (ots)

Am frühen Sonntag kurz nach 4 Uhr vermerkten Anwohner in der Sigfried-Flack-Straße einen lauten Knall und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten schließlich einen vollständig zerstörten Zigarettenautomaten fest. Dieser wurde dem ersten Anschein nach durch Einbringen von Pyrotechnik aufgesprengt und eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren sowie Bargeld entwendt.

