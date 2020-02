Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw landet im Bachlauf - Fahrer flüchtet

Nobitz (ots)

Am Samstagvormittag wurde der Polizei ein verunfalltes Fahrzeug an der Peniger Straße in Wilchwitz gemeldet. Als die Beamten eintrafen mussten diese zunächst nach dem Fahrzeug suchen. Dieses konnte schließlich abseits der Straße hinter einer beschädigten Leitplanke im Wasserzulauf der Wilchwitzer Teiche festgestellt werden. Der Pkw hatte einen Totalschaden, jedoch war kein Fahrer mehr vor Ort. Die Feuerwehr musste anrücken, um zu verhindern, dass Betriebsstoffe in die Gewässer gelangen. Die Beamten konnten schließlich den alkoholisierten Fahrzeughalter an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs soll nun klären, wer zum Unfallzeitpunkt der verantwortliche Fahrzeugführer war.

