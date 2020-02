Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgängerin angefahren

Altenburg (ots)

Am Freitagfrüh gegen 6 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einer Fußgängerin. Der 69-jährige Fahrer eines Kleinbusses wollte von der Kanalstraße in die Wettinerstraße abbiegen, als er die Straße querende Fußgängerin (29) übersah und frontal erfasste. Doch anstatt die Polizei oder den Notarzt zu verständigen, fuhr der Unfallverursacher die schwer verletzte Frau einfach eigenmächtig ins Krankenhaus, womit er eine weitere Verschlimmerung ihres Gesundheitszustands riskierte. Dem nicht genug bot der Fahrer der Verletzten zu allem Überdruß auch noch Bargeld an, damit diese den Unfall nicht der Polizei meldet. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Köprerverletzung.

