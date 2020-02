Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Die Kriminalpolizei in Altenburg hat seit heute Nacht (08.02.2020) die Ermittlungen anlässlich eines Angriffes auf eine Bankfiliale in der Straße Baderdamm aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sprengten bislang unbekannte Täter kurz nach 4 Uhr mindestens einen in der Bank aufgestellten Geldautomat, so dass ein hoher Sachschaden entstand. Die Täter entwendeten einen bisher unbekannten Geldbetrag.

Trotz der schnell eingeleiteten Fahndung durch die Polizei, auch unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers, konnten die flüchtigen Täter nicht ergriffen werden.

Im möglichen Zusammenhang mit der Tat wurde ein dunkler Pkw (vermutlich Audi), besetzt mit drei dunkel bekleideten, maskierten Personen, gesehen, welche sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernt hat.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit weitern an.

Es werden nunmehr Zeugen gesucht, welche Hinweise zur Tat, den Tätern sowie dem möglichen Fluchtwagen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bzw. 03447 / 4710 an die KPI Gera bzw. die Polizeiinspektion Altenburg zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell