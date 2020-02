Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbrüchen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom Mittwoch (05.02.2020) zum Donnerstag 06.02.2020 ihr Unwesen im Innenstadtbereich von Gera, so dass nunmehr die Kriminalpolizei die weiterführenden Ermittlungen aufgenommen hat. Der oder die unbekannten Täter versuchten hierbei gewaltsam in verschiedene Geschäftsgebäude einzudringen. Bis auf einen Einbruch (Rudolf-Diener-Straße) misslang den Tätern jeweils ihr Vorhaben.

Die Kriminalpolizei Gera sucht nunmehr Zeugen zum Tatgeschehen. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die auffällige Personenbewegungen im Bereich der Humboldtstraße (Geschäftshaus, Notariat), Altenburger Straße (Arztpraxis), Rudolf-Diener-Straße (Anwaltsbüro), Sorge (Büro), Sachsenplatz (2 Geschäfte) und Johannisstraße (Bäckergeschäft) gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

