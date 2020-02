Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung - Kripo sucht Zeugen

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (06.02.2020), in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr trieben unbekannte Täter ihr Unwesen im Bereich eines Parteibüros in der Johannisstraße. Dabei beschmierten sie unter anderem ein Schild mit schwarze Farbe. Zudem verdreckten sie das Schild, indem Sie es mit Eiern bewarfen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

