Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenanlage

Gera (ots)

In insgesamt 3 Gärten einer Gartenanlage in der Kantstraße drangen in der Zeit vom 05.02.2020 - 06.02.2020 unbekannte Täter ein. Dabei verursachten sie diversen Sachschaden und stahlen nach aktuellem Stand u.a. eine Brunnenwasserpumpe und einen Unkrautverbrenner. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum Tatgeschehen unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

