Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diverse Fahrzeugteile gestohlen

Gera (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von 05.02.2020 (ca. 16:00 Uhr) bis 06.02.2020 (ca. 10:00 Uhr) unberechtigt auf ein Privatgrundstück im Geraer Ortsteil Hermsdorf. Im Anschluss brachen die Täter gewaltsam in eine dort befindliche Werkstatt ein und stahlen verschiedenste gelagerte Fahrzeugteile, u.a. Pkw-Motor, Zylinder, Kurbelwellen etc. Aufgrund der Größe der gestohlenen Fahrzeugteile scheint ein Abtransport dieser mit einem Fahrzeug als wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei Gera sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- sowie Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

