Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda: Die Ermittlungen zu einer Unfallflucht in Zeulenroda hat seit Mittwoch (05.02.2020) die Greizer Polizei aufgenommen. Demnach beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 05:30 Uhr bis 15:45 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Industriestraße abgestellten Pkw Skoda Octavia im Bereich des vorderen Stoßfängers. Im Anschluss an das Schadensereignis entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei in Greiz bittet nunmehr Zeugen um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (RK)

