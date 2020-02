Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Schmölln: Als der 36-jährige Eigentümer eines VW Multivan gestern Abend (05.02.2020), kurz nach 19:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, machte er eine sicherlich schockierende Entdeckung. Unbekannte Täter schienen sich kurz zuvor an dem in der Karl-Marx-Straße in Schmölln abgestellten Fahrzeug aufgehalten zu haben, denn die komplette Beifahrerseite des weißen VW war mit roter Lackfarbe besprüht. Die Altenburger Polizei sucht nunmehr in Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugenhinweisen zu den unbekannten bzw. flüchtigen Tätern. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen genommen. (RK)

