Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Traktoren angegriffen

Altenburg (ots)

Starkenberg: Im Zeitraum vom 04.02.-05.02.2020 betraten unbekannte Täter das umfriedete Gelände eines Landmaschinen- und KFZ-Handels in der Schmöllnschen Straße und machten sich an drei dort abgestellten Traktoren zu schaffen. Die unbekannten bauten hier diverse Elektronikteile heraus und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bzw. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera).

