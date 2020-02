Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durchsuchungen in Gera

Gera (ots)

In den Morgenstunden des heutigen Tages (06.02.2020) durchsuchten Polizeibeamte der LPI Gera, gemeinsam mit weiteren Thüringer Polizeikräften insgesamt 5 Objekte / Wohnungen im Stadtgebiet von Gera. Die Durchsuchungen, bei welchen auch zwei Polizeihunde eingesetzt wurden, resultieren aus der Ermittlungsarbeit zu diversen Rauschgift-Delikten und richten sich gegen insgesamt 8 Männer verschiedener Nationalitäten im Alter zwischen 19 und 33 Jahren. Im Zuge der Durchsuchungen wurden in den Objekten/Wohnungen insgesamt 4 tatverdächtige Männer (19, 19, 22, 25) angetroffen und vorläufig festgenommen. Weiterhin fanden die Beamten in den betroffenen Gebäuden kleine Mengen Betäubungsmittel, diverse Datenträger und ein Reizgas auf und stellten diese sicher. Die polizeilichen Maßnahmen sind bis dato noch nicht abgeschlossen und dauern weiter an. (RK)

