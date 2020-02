Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Freitagstraße

Gera (ots)

Gestern Abend (05.02.2020), gegen 21:30 Uhr kamen mehrere Streifenwagen in der Freitagstraße zum Einsatz, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen sein soll. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 27-jähriger Anwohner aufgrund einer Ruhestörung durch laute Musik beim Verursacher (39) im Haus klingelte. Der 27-Jährige wurde daraufhin sowohl vom Verursacher, als auch von zwei weiteren in dessen Wohnung befindlichen Männern (31, 41) körperlich angegriffen und verletzt. Gegen die drei Angreifer wurde folglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Verletzte 27-Jährige kam in ein Krankenhaus. (RK)

