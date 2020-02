Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhäuser misslang - Zeugen gesucht !

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat seit dem vergangenen Wochenende (02.02.2020) die Ermittlungen zu zwei versuchten Hauseinbrüchen in der Laasener Straße (Höhe Hebbelstraße) aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die bislang unbekannten Täter, sich gewaltsam über die Hauseingangstüren Zutritt in die Einfamilienhäuser zu verschaffen. Beide Einbrüche misslangen jedoch. Die Kriminalpolizei Gera führt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen: Wer hat in den vergangenen Tagen im Bereich der Laasener Straße ungewöhnliche Personen- und Fahrzeugbewegung wahrgenommen ? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0365 - 8234 1465 an die KPI Gera zu wenden.(KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell