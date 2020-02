Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe gestellt

Altenburg (ots)

Am 04.02.2020, gegen 11:00 Uhr wurden in einem Verbrauchermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße zwei Männer nach einem Ladendiebstahl gestellt. Zuvor hatten sie im Markt einen Herrenrasierer, eine Trainingsjacke und eine Nagelschere an sich genommen und verließen den Markt ohne zu bezahlen. Durch einen Mitarbeiter wurden sie verfolgt und schließlich durch die Polizei festgenommen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

