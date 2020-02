Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang

Gera (ots)

Unbekannte Täter trieben gestern (04.02.2020), in der Zeit von 06:45 Uhr bis 11:45 Uhr ihr Unwesen in der Dehmelstraße. Dort versuchten sie im genannten Zeitraum in ein Bürogebäudekomplex (Höhe der dortigen Schule) einzudringen, was jedoch misslang. Allerdings verursachten die Täter bei ihrem Einbruchsversuch Sachschaden an der Tür. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell