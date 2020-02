Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hilfe geholt

Gera (ots)

Weil er seine 88-jährige Verwandte aus Gera nicht wie üblich erreichen konnte und er sich daraufhin große Sorgen machte, informierte ein 74-jähriger Mann gestern Abend (03.02.2020), gegen 21:50 Uhr die Polizei. Diese überprüften umgehend die Wohnanschrift der Seniorin in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße. Mit einem Blick durch das Fenster der Erdgeschosswohnung war den Beamten klar, dass schnelle Hilfe nötig war. Sie sahen die Rentnerin hilflos neben ihrem Bett liegen. Durch das Öffnen eines Fensters schafften es die Polizeibeamten glücklicherweise in die Wohnung zu gelangen und der unterkühlten Frau medizinische Ersthilfe zu leisten und fortfolgend den Rettungsdienst zu informieren. Offensichtlich war die Senioren aus ihrem Bett gestürzt und kam ohne fremde Hilfe nicht wieder dorthin zurück. Die 89-Jährige wurde kurzerhand in ein Krankenhaus gebracht und der Verwandte über den Ausgang des Einsatzes informiert. (RK)

