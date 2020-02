Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Zwötzener Straße

Gera (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten gestern (03.02.2020) Nachmittag (ca. 14:00 Uhr) in die Zwötzener Straße, zum dortigen Stadion aus. Grund des Einsatzes war der Brand eines kleinen Rasenstückes auf einer brachliegenden Fläche. Seitens der Feuerwehr wurde der nahezu bereits gelöschte Brand endgültig gelöscht, so dass nur geringster Sachschaden bzw. kein Personenschaden entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Gleichzeitig werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

