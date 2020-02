Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu unbekannten Sachbeschädiger gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung in der Plauenschen Straße (Höhe Liebestraße) dringend Zeugen. Demnach trieb am 30.01.2020, gegen 18:45 Uhr ein bislang unbekannter Täter in der genannten Straße sein Unwesen und riss von frisch gesetzten Bäumen circa 24 laminierte, selbstgezeichnete Umweltplakate ab. Die beschädigten Umweltplakate waren von Kindern einer Geraer Schule, im gemeinsamen Projekt mit der Stadt Gera gestaltet und dort aufgehängt worden. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personenbewegungen gesehen? Können Sie Hinweise zum unbekannten Sachbeschädiger geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die Geraer Polizei zu wenden. (RK)

