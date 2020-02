Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Gera (ots)

Wolfsgefährt: Am 29.01.2020, gegen 16:35 Uhr befuhr der Fahrer (30) eines Pkw Hyundai die B92 von Wolfsgefährt in Richtung Gera. Im dortigen Kurvenbereich kam dem 30-Jährigen ein bislang unbekannter Pkw entgegen und geriet auf dessen Fahrbahn. Im Zuge des Ausweichmanövers nach rechts kollidierte der Hyundai mit der Leitplanke, so dass Sachschaden entstand. Verletzt wurde der 30-Jährige glücklicherweise nicht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte allerdings seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Geraer Polizei bittet nun Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugfahrer geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

