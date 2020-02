Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Schwarzwild

Altenburg (ots)

Nobitz: Zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Wildschwein kam es am 03.02.2020, gegen 22:15 Uhr auf der B 7. Der 33-jährige Fahrer eines Pkw Opel befuhr die B 7 aus Richtung Schmölln kommend in Richtung Altenburg als ein Wildschwein die Straße überquerte. Mit diesem stieß der Pkw Opel zusammen. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

