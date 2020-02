Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaufensterscheibe zerstört

Altenburg (ots)

Am 03.02.2020, gegen 17:45 Uhr spielten zwei Jugendliche (14 Jahre) im Bereich der Hillgasse mit einem Ball. Dabei schossen sie scheinbar gezielt auf die Fensterscheibe eines leerstehenden Kaufhauses, so dass diese dabei zu Bruch ging. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Jugendlichen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben. (KR)

