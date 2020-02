Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletztem Radfahrer

Altenburg (ots)

Kriebitzsch: Heute Morgen, 03.02.2020, gegen 06:55 Uhr kam es in der Altenburger Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Mitsubishi (Fahrer 54) und einem Radfahrer (54). Der Radfahrer befand sich hierbei auf dem Radweg von Kriebitzsch in Richtung Meuselwitz, als der Pkw-Fahrer von einem Firmengelände auf die Straße fuhr und mit dem Radfahrer zusammenstieß. Aufgrund des Unfalles kam der Radfahrer zu Fall, verletzte sich und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

