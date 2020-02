Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu körperlichen Angriff gesucht

Gera (ots)

Seit heute Nacht (03.02.2020) hat die Geraer Polizei die Ermittlungen zu einem körperlichen Angriff zu Nachteil eines 41-jährigen Mannes aufgenommen. Dieser ging, nach eigenen Angaben, gegen 00:10 Uhr in der Franz-Stephan-Straße mit seinem Hund Gassi, als ihn zwei bislang unbekannte Personen unvermittelt körperlich angriffen und verletzten. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der verletzte 41-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei sucht nunmehr Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den beiden flüchtigen Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell