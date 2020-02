Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 33-Jährigen

Gera (ots)

Am 01.02.2020 kontrollierten Polizeibeamte gegen 06:45 Uhr einen 33-jährigen Radfahrer. Hierbei stellte sich heraus, dass er mit über 2,4 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. In der Folge der polizeilichen Maßnahme leistete der Radler Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, so dass er schließlich gefesselt werden musste. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

