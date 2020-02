Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Transporter gerät in den Gegenverkehr - 3 Verletzte

Altenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr befuhr der Fahrer eines Mercedes Vito die Bundesstraße 93 von Altenburg in Richtung Borna. In Höhe der Anschlusstelle Altenburg-Nord, geriet der Fahrer auf Grund von Fehlinterpretation der dortigen Fahrbahnteilung in den Gegenverkehr. Nachdem er dieses Missgeschick bemerkte, versuchte er nun auf der zweispurigen Fahrbahn zu wenden. in diesem Moment fuhr jedoch ein Pkw frontal in den Transporter, wobei alle drei Insassen des Pkw verletzt wurden und ins Krankenhaus mussten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der 52-jährige Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

