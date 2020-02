Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorrad gestohlen

Gera (ots)

In den Nachmittagsstunden des 01.02.2020 wurde die Polizei Gera über einen Einbruch in eine Garage Am Pfortener Kalkwerk informiert. Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum der letzten vier Wochen ein Garagentor aufgebrochen und das in der Garage gelagerte Motorrad vom Typ MZ ETZ entwendet. Der Wert des Beuteguts beträgt nach ersten Erkenntnissen ca. 800 Euro. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gera unter der Rufnummer 0365 829 0 zu melden. (TH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell