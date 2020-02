Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Schmierereien in Greiz

Greiz (ots)

In den Nachtstunden vom Donnerstag, dem 30.01.2020 zum Freitag, dem 31.01.2020 beschmierten unbekannte Täter in der Theodor-Körner-Str. 1 in Greiz die Zaunsäule einer Grundstückseinfahrt, sowie die gegenüberliegenden Glascontainer mit orangener Farbe. Zeugen werden gesucht. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Greiz. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

