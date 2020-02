Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 9-jähriges Kind auf dem Fußgängerüberweg angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Am Montag, dem 20.01.2020, gegen 13:30 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkws die Neustädter Straße in Weida stadtauswärts. An der Fußgängerampel auf Höhe der Ernst-Thälmann-Straße missachtete dieser das Rotlicht der Ampelanlage und streifte dabei die Hand eines 9-jährigen Jungen, welcher den Fußgängerüberweg bereits zur Hälfte überquert hatte. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Weida-Liebsdorf widerrechtlich fort. Das Kind wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zum Pkw gibt es gegenwärtig keine weiteren Erkenntnisse. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Greiz, Tel. 03661-6210 oder per E-Mail an: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

