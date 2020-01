Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Gera (ots)

Meuselwitz: Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am 30.01.2020 um 10:15 Uhr. Ein Lkw befuhr die Zeitzer Straße aus Richtung Zeitz kommen in Richtung Meuselwitz. Auf Höhe der Schnaudertalhalle kam der Lkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, was dadurch beschädigt wurde. Anschließend setzte das Fahrzeug sein Fahrt fort ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Zeugen die den Sachverhalt besehen habe, werden gebeten sich bei der Polizei Tel. 03447/ 471-0 zu melden.

