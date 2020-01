Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe an Bushaltestellte zerstört

Gera (ots)

Altenburg: Am 30.01.2020 im Zeitraum von 19:30 - 21:50 Uhr wurde am Busbahnhof in der Fabrikstraße am Bahnsteig 3 eine Scheibe des Buswartehäuschens durch unbekannte Täter zerstört. Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen die diese Sachbeschädigung bemerkt haben werden gebeten sich bei der Polizei, Tel. 03447/ 471-0 melden.

