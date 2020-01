Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahndungserfolg - Pkw-Diebe festgenommen

Gera (ots)

Im Rahmen einer Routinekontrolle wurde in den frühen Morgenstunden des 30.01.2020 ein PKW Passat in der Siemensstraße festgestellt. Die vier im Fahrzeug befindlichen polnischen Staatsangehörigen führten Gegenstände mit sich, die zur Begehung strafbarer Handlungen geeignet waren. Nach polizeilichen Erkenntnissen kam es in der Nacht vom Mittwoch (29.01.2020) zum Donnerstag (30.01.2020) im Stadtgebiet Gera zu Komplettentwendungen von 2 Mazda CX 5. Die Fahndung nach den entwendeten PKW, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führte zum Auffinden der Fahrzeuge. Die Herstellung eines Tatzusammenhanges zwischen den kontrollierten Personen und den gestohlenen Fahrzeugen ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die vier Männer im Alter von 19, 23, und 51 Jahren wurden vorläufig festgenommen und werden am Freitag, dem 31. Januar 2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell