Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Weida: Gestern (29.01.2020), gegen 13:10 Uhr, befuhren ein 53-jähriger Skoda Fahrer und eine 78-jährige Renault Fahrerin die Bundesstraße 92 von Weida in Richtung Greiz. Am Abzweig nach Berga (Kreuzung Fortuna) wollte der Skoda Fahrer nach links in Richtung Berga abbiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt abbremsen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die andere Pkw Fahrerin auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer sowie eine 48-jährige Insassin des Pkw Skoda verletzt. An beiden Kfz entstand Sachschaden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die Unfallstelle bis gegen 15:15 Uhr gesperrt werden. (OK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell