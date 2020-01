Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beim Rückwärtsfahren Pkw nicht bemerkt

Gera (ots)

Schmölln: Am 29.01.2020 um 06:13 Uhr musste ein Lkw Mercedes Unimog verkehrsbedingt in der Sommeritzer Straße halten, um einen Bus abbiegen zu lassen. Aus diesem Grund fuhr der Lkw rückwärts und übersah dabei einen dahinter stehenden Pkw VW, so dass es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

