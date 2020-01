Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Gera (ots)

Am 28.01.2020, gegen 17:20 Uhr, befuhr die 37-jährige Fahrerin eines Pkw Kia die Berliner Straße in Richtung Siemensstraße. Beim Linksabbiegen in die Siemensstraße übersah sie den 20-jährigen Radfahrer, mit dem es zur Kollision kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

