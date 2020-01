Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw bemerkt Pkw nicht

Gera (ots)

Schmölln: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 28.01.2020 um 10:40 Uhr in der Altenburger Straße.Ein 47-jähriger Fahrer eines Lkw DAF befuhr die Altenburger Straße und hielt mit seinem Sattelzug an.Ein dahinter fahrender Pkw Ford hielt ebenfalls an. Der Fahrer des Lkw fuhr nachdem er gehalten hatte Rückwärts und kollidierte in der Folge mit dem Pkw Ford. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell