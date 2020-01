Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Gera (ots)

Lucka: Am 27.01.2020 gegen 09:30 Uhr befuhr in der Ortslage Lucka ein Fahrzeug die Hemmendorfer Straße und ist nach rechts in die Pegauer Straße abgebogen. Da der Einmündungsbereich zu eng ist fuhr das Fahrzeug (vermutlich ein Lkw nach der Reifenbreite zu urteilen) zu weit nach rechts über den Grünstreifen und in der Folge gegen eine Grundstücksumfriedung. Dabei wurde eine Zaunsäule und zwei Zaunsfelder beschädigt. Der Unfallverursacher setzte anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmen, seine Fahrt fort. Zeugen die etwas zum Fahrzeug oder Sachverhalt selbst sagen können, melden sich bitte bei der PI Altenburger Land 03447/ 471-0.

