Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzter bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Am heutigen Tag (27.01.2020), gegen 08:20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Peugeot Fahrer die Straße zwischen Neumühle und Greiz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach Rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich so schwer, dass ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden musste. Die Straße war bis gegen 09:30 Uhr vollständig gesperrt. (OK)

