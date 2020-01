Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Wohnwagen

Gera (ots)

Im Zeitraum vom 21.01.2020 bis zum 25.01.2020 versuchten unbekannte Täter in einen, in einer Tiefgarage in der Dr.-Donath-Straße abgestellten, Wohnwagen einzudringen. Hierzu beschädigten die Täter die Frontscheibe des Wohnwagens. Ein Eindringen gelang den Unbekannten nicht. Am Wohnwagen entstand Sachschaden. Die Polizei Gera ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls.

