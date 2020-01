Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauscht E-Roller geführt

Gera (ots)

Am Sonntag gegen 02:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Gera einen 23 jährigen Fahrer eines E-Rollers in der Humboldtstraße in Gera. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter Einfluss von berauschenden Mitteln das Kraftfahrzeug führte. Eine Blutentnahme erfolgte und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet.

