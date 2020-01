Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebestour in Gartenanlage

Meuselwitz (ots)

Am Freitag wurde bekannt, dass in den vorangegangenen Nächten Diebe in der Gartenanlage "Gemeinnutz" im Bereich der Helmut-Just-Straße unterwegs waren. Eine Gartenlaube sowie mehrere Schuppen wurden aufgebrochen. Neben einem Mopedroller und einem Kachelofen wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Hinweise zur Tat bzw. zum Täter nimmt die PI Altenburger Land unter 03447/471-0 entgegen.

