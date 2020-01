Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Wohnwagen

Gera (ots)

Zwei in einer Tiefgarage in der Donathstraße/Straße der Völkerfreundschaft abgestellte Wohnwagen waren im Zeitraum vom Dezember 2019 - 23.01.2020 Ziel unbekannter Täter. Diese versuchten gewaltsam in die Anhänger zu gelangen, scheiterten jedoch. Bei ihrem Einbruchsversuch verursachten die Täter Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die ERmittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

