Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in stillgelegte Firma

Altenburg (ots)

Rositz: Im Zeitraum vom 17.01 - 22.01.2020 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine ehemalige Firma in der Werksallee ein, in welcher sich noch diverse Maschinen und Werkzeuge befinden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Altenburger Polizei unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

