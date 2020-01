Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad aus Hausflur entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 21.01 - 22.01.2020 drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Weststraße ein und entwendeten ein im Hausflur abgestelltes Mountainbike Cannondale in der Farbe schwarz. Das Fahrrad war mittels Faltschloss gesichert. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

