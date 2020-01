Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beschädigt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigte ein bislang unbekannter Täter bereits am 15.01.2020, gegen 19:00 Uhr, einen Pkw VW, der in ein Parkhaus in der Schleizer Straße fahren wollte. Dabei stellte sich ein ca. 20 bis 25 jähriger Mann, aus einer Gruppe Heranwachsender, dem Fahrzeug in den Weg und schlug mit der Faust auf die Motorhaube. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell