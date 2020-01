Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen in Korbußen eingeleitet

Gera (ots)

Korbußen: Unbekannte Täter trieben in der Zeit von 21.01.2020 - 22.01.2020 ihr Unwesen im Gewerbegebiet Korbußen (Wiesenring). Demnach verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände im Wiesenring. In der Folge zapften die Unbekannten von insgesamt drei dort abgestellten Lkw mehrere Liter Diesel ab. Weiterhin schlugen sie die Seitenscheiben von einem Lkw ein, durchsuchten das Führerhaus und stahlen schließlich einen Rucksack. Die Kriminalpolizei hat die weiterführenden Ermittlungen aufgenommen sucht nunmehr Zeugen der Tat. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugebewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (RK)

