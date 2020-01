Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfall gesucht

Gera (ots)

Gestern Abend (22.01.2020), gegen 19:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Friedericistraße / De-Smit-Straße zum Zusammenstoß zweier Pkw (Audi, Mercedes), in dessen Folge der beteiligte Pkw Mercedes (Fahrerin 42) gegen eine Hauswand fuhr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Hauswand entstand leichter Sachschaden. Die 56-jährige Audifahrerin wurde leicht verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben hierzu geben können. Insbesondere werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zur zum Unfallzeitpunkt geltenden Ampelregelung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (KR)

