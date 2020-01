Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Tankstelle

Gera (ots)

Ronneburg: Die Ermittlungen zum Einbruch in eine Tankstelle in der Brunnenstraße hat seit gestern (22.01.2020) die Kriminalpolizei Gera aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich in der Nacht des 22.01.2020 (gegen 02:00 Uhr) unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Tankstelle, durchwühlten dort ein Büro und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Mit einem aufgefundenem Schlüssel entkamen die Täter schließlich unerkannt. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Einbruchsgeschehen geben können. Haben Sie auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat oder dem Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

