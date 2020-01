Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angebranntes Essen ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Altenburg (ots)

Nachdem der Rettungsleitstelle ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Dix-straße gemeldet wurde, rückten gestern Abend (20.01.2020) gegen 19:00 Uhr unverzüglich Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Wohnungsinhabern (46) das Essen auf dem eingeschalteten Herd stehen ließ und ihre Wohnung verließ. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenquelle, so dass glücklicherweise kein Sachschaden entstand. Auch Personen wurden nicht verletzt. (RK)

