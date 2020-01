Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf B92

Greiz (ots)

B92: Am heutigen Tag (21.01.2020), gegen 10:50 Uhr befuhren ein Pkw Renault (Fahrer 66) und ein Pkw VW (Fahrer 36) die B92 von Gera in Richtung Greiz. Dabei bemerkte der VW-Fahrer scheinbar zu spät, dass der vor ihm befindliche Renault auf Höhe des Abzweige Wittchendorf nach links abbiegen wollte, so dass es zum Auffahrunfall kam. An beiden Fahrzeugen entstand schließlich Sachschaden. Die Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Straße halbseitig gesperrt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

